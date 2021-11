[아시아경제 이민지 기자] 남광토건 남광토건 001260 | 코스피 증권정보 현재가 14,750 전일대비 400 등락률 +2.79% 거래량 15,848 전일가 14,350 2021.11.15 10:11 장중(20분지연) 관련기사 남광토건, 558억 규모 공사 수주남광토건, 1793억 규모 울산 신항 방파제 공사 수주남광토건, 277억 규모 음성 천연가스발전소 공사 수주 close 은 HDC아이앤콘스와 557억원 규모로 수원 영통구 지식산업센터 신축공사를 수주하는 계약을 체결했다고 15일 공시했다. 계약금액은 최근 매출액 대비 23.41%에 댈한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr