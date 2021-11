[아시아경제 권재희 기자] 일본의 3분기 경제성장률이 한 분기만에 다시 마이너스로 돌아섰다.

15일 일본 내각부가 발표한 3분기(7~9월) 실질 국내총생산(GDP)은 전분기 대비 0.8%(속보치) 감소, 연율 대비로는 3% 감소했다.

성장률이 지난 1분기 -1.1%에서 2분기 0.4% 플러스로 돌아섰지만 다시 마이너스로 전환한 것이다.

올여름 코로나19 확산 속도가 최고조에 달한 가운데 전국 곳곳에 긴급사태가 발효돼 개인 소비가 감소한 것이 성장률 악화의 주된 원인으로 보인다.

세부항목을 보면 민간최종소비지출이 1.1% 감소했다. 민간 설비투자 역시 3.8% 줄었다.

항목별 기여도를 보면 내수가 성장률을 0.9%포인트 끌어내린 것으로 분석됐다.

3분기 명목 GDP 성장률은 -0.6%를 기록했다

