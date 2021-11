BAT로스만스, 신제품 ‘던힐 아이스 큐브’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] BAT로스만스는 킹사이즈 담배 신제품 '던힐 아이스 큐브'를 출시한다고 15일 밝혔다.

경남 사천공장에서 생산되는 던힐 아이스 큐브는 궐련을 감싸는 종이에 냄새 저감 기술을 도입해 궐련 담배 특유의 담배 연기 냄새를 저감했다. 이외에도 쿨링 입자, 코팅 필터를 비롯해 부스트 캡슐 등의 기술을 복합 적용했다.

제품 패키지는 차가운 얼음이 연상되는 디자인을 담았다. 패키지 외관 전후면에 상쾌한 맛을 강조한 문구와 네 가지 적용 기술을 표기해 제품의 특징을 보다 직관적으로 선보인다.

BAT로스만스 관계자는 “던힐 아이스 큐브는 네 가지 혁신 기술을 동시 적용해 극강의 시원함을 선사한다”며 “탁한 연기 냄새를 줄인 동시에 전에 없던 상쾌함으로 담배 냄새에 민감한 소비자의 니즈를 충족하게 될 것이다”고 말했다.

던힐 아이스 큐브의 타르와 니코틴 함량은 각각 5.0㎎, 0.40㎎이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr