'청년의꿈' 개설한 洪에 김어준 "심심한가 보다"

[아시아경제 윤슬기 기자] '청년의꿈' 사이트를 통해 20~30대 세대와 소통하는 홍준표 국민의힘 의원을 두고 방송인 김어준 씨가 "경선도 끝났고 심심하신가 보다"라고 말했다.

김씨는 15일 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에서 "'청년의꿈이 오픈된 지 하루밖에 안 됐는데 그에 비하면 게시물 수가 만 건이 넘는다"라며 홍 의원을 언급했다.

앞서 홍 의원은 14일 청년들과 소통하기 위한 플랫폼인 '청년의꿈'을 개설한 바 있다. 청년의꿈에는 '청문홍답(靑問洪答)' 등 소통을 위한 코너들이 마련됐는데, 청년의 고민에 홍준표가 답한다는 취지의 게시판이다.

홍준표 캠프의 공동선대위원장이었던 이언주 전 국민의힘 의원은 '청년의꿈'에 대해 "2040 청년들뿐만 아니라 어쨌든 본인을 열렬하게 지지했던, 그러나 국민의힘에 대해서 아쉬움을 느끼고 있는 2040들에 대한 열망, 이런 것들 좀 대변해야겠다는 그런 생각에서 출발한 것 같다"라며 "그냥 놀이터 개념이다. 바쁜 일이 이제 끝나고 나니까 (홍 의원이) 이런 데 보람을 느끼는 것 같다"라고 설명했다.

김씨가 '청년의꿈'이 홍 의원 독자 노선으로 가기 위한 외연 확장의 도구냐고 묻자 이 전 의원은 "결과적으로는 어쨌든 외연 확장의 어떤 툴이 될 수도 있겠다"라면서도 "당장 이번 대선에서의 독자 노선은 아니다. 홍준표의 길 내지는 홍준표 후보를 지지했던 사람들 그리고 함께 했던 사람들의 길, 이런 것들 그래서 기존에 국민의힘이 좀 변화해야 된다라는 문제의식이 (있어 보인다)"라고 말했다.

한편 '청년의꿈'에 대해 홍 의원은 14일 자신의 페이스북에 글을 올려 "청년들의 놀이터답게 각종 동아리 모임도 만들고 가입과 탈퇴도 자유로이 하게 될 것"이라며 "다만 욕설, 비방, 저질스런 말들은 차단기능을 두고 청년들의 고뇌, 제안은 언제나 함께하도록 할 것"이라고 설명했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr