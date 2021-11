남원시 ‘제6회 소상공인의 날 기념식’ 개최

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시 소상공인연합회(회장 강상남)는 지난 12일 ‘제6회 소상공인의 날 기념식 및 소상공인 화합행사’를 진행했다고 15일 밝혔다.

강상남 회장은 개회사에서 “코로나 팬데믹으로 인해 그동안 움츠렸던 소상공인의 꿈과 희망을 활짝 피운다면 코로나 이전의 시대를 초월하는 포스트코로나 시대가 올꺼라고 믿어 의심치 않고 더불어 서로간의 믿음으로 회원들의 사업장이 번창하기를 간절히 바란다”고 전했다.

이환주 시장은 “위드코로나를 맞아 오랜동안 함께하지 못했던 순간들이 못내 아쉬웠는 데 이 자리를 통해 서로 소통하고 화합하며 잠시나마 행복한 시간을 보냈으면 한다”고 말했다.

각 분야 모범 소상공인 시상식에서는 전북도지사상(정영권), 전북도의회장상(신정아), 남원시장상(왕홍석,지인희,최유성), 남원시의장상(이영섭), 소상공인중앙회장상(강성길), 국회의원상(김희채,소형호,신동복,오종하,조성현) 등이 수상했다.

또 전북지방청 소벤쳐기업청장상(김현영), 소진공이사장상(김진환), 전북경제통상진흥원장상(임창준), 남원시 소상공인연합회장상(이주창,한호철), 공로패(김용기,박애순,이준원), 감사패(김영노,황인욱)를 수상했다.

한편 남원시 소상공인연합회에서는 지역주민과 상생하는 사랑나눔,행복만들기 행사로 이날은 중증장애인 거주시설인 편한세상에 120만원 상당의 세탁기를 기증했다.

