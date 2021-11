양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대

3거래일째 외국인 순매수 강세

[아시아경제 이민우 기자] 코스피와 코스닥 양 시장이 외국인 매수세에 힘입어 소폭 상승한 채 출발했다.

15일 코스피는 전거래일 대비 0.70%(20.88포인트) 오른 2989.68로 출발했다. 이어 오전 9시21분 기준 2984.16을 기록하고 있다.

투자주체별로는 외국인이 436억원을 순매수했으며 개인과 기관은 각각 42억원, 344억원을 순매도했다.

상승한 업종이 더 많았다. 의료정밀(2.68%), 의약품(2.68%), 전기·전자(1.24%), 비금속광물(1.23%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. 전기가스업(-.169%), 화학(-0.89%), 은행(-0.85%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 오름세다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 26,000 등락률 +12.18% 거래량 3,001,130 전일가 213,500 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 셀트리온, 유럽서 렉키로나 최종 판매허가 획득 소식에 10%↑셀트리온, 유럽서 코로나19 치료제 렉키로나 최종판매 허가획득외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고 close 의 상승폭이 9.37%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 5,000 등락률 +4.69% 거래량 2,473,350 전일가 106,500 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고[위크리뷰]금리·유가·물가 3高현상 현실화…정부도 "공급망·인플레 우려"하나마이크론, SK하이닉스와 중장기 반도체 후공정 사업협력 계약 close (3.76%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 868,000 전일대비 35,000 등락률 +4.20% 거래량 31,188 전일가 833,000 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세홀로서기 앞둔 JY의 고뇌…7년 만에 알려져 close (3.36%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 2,000 등락률 +1.57% 거래량 854,860 전일가 127,000 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다" close (1.18%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,900 전일대비 1,300 등락률 +1.84% 거래량 5,590,707 전일가 70,600 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고美출장 이재용 "여러 파트너 만날 예정"…반도체 투자·백신 챙길 듯(상보) 이재용, 14일 캐나다·미국 출장길…파운드리 투자 결정할 듯 close (0.85%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 517,051 전일가 86,800 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세도요타·폭스바겐 보다 빠른 현대차 '탄소중립' 큰그림 close (0.35%), 현대차(0.24%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 411,000 전일대비 2,000 등락률 +0.49% 거래량 97,403 전일가 409,000 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다" close (0.12%) 등의 순서였다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 759,000 전일대비 15,000 등락률 -1.94% 거래량 55,877 전일가 774,000 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥! close (-1.55%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 751,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 49,249 전일가 751,000 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 close (-0.13%)은 떨어졌다.

코스닥도 전거래일보다 0.72%(7.28포인트) 상승한 1016.35에 개장했다. 이후 상승폭을 키워가며 오전 9시21분 기준 1021.77까지 오른 상태다.

코스닥 시장에서는 개인 홀로 784억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 451억원, 308억원어치를 순매도했다.

대부분의 업종이 상승세다. 유통(4.64%), 제약(2.62%), 반도체(2.06%), 통신장비(1.94%) 등이 특히 두드러졌다. 방송서비스(-0.58%), 통신방송서비스(-0.17%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 종목 대부분 오르고 있다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 143,000 전일대비 24,700 등락률 +20.88% 거래량 2,020,783 전일가 118,300 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세 close 과 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 95,900 전일대비 10,400 등락률 +12.16% 거래량 3,371,759 전일가 85,500 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"셀트리온헬스케어, 지속된 실적 부진…목표가↓"외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 close 는 각각 13.78%, 8.07%씩 오르며 두드러졌다. 이어 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 234,600 전일대비 4,900 등락률 +2.13% 거래량 800,845 전일가 229,700 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 "엘앤에프, 목표주가 36만원‥테슬라 서프라이즈 시작됐다"외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 close (3.44%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 117,900 전일대비 2,100 등락률 -1.75% 거래량 460,002 전일가 120,000 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 [비트코인 비틀기] NFT는 열풍을 일으킬 만큼 가치 있을까외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (3.00%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,050 전일대비 150 등락률 +0.39% 거래량 402,166 전일가 38,900 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세 close (2.80%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 563,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 140,770 전일가 563,000 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close (1.12%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 95,600 전일대비 1,300 등락률 -1.34% 거래량 1,099,931 전일가 96,900 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감 close (0.93%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 185,600 전일대비 3,300 등락률 -1.75% 거래량 592,815 전일가 188,900 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 [비트코인 비틀기] NFT는 열풍을 일으킬 만큼 가치 있을까외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 close (0.90%) 등의 순서였다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 386,600 전일대비 200 등락률 -0.05% 거래량 4,555 전일가 386,800 2021.11.15 10:09 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세 close (-0.90%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,700 전일대비 2,500 등락률 -1.48% 거래량 36,927 전일가 169,200 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세 close (-0.77%) 등은 하락했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr