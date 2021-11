휴대전화 없이 고장 난 승강기에 갇힌 대학생, 10시간 만에 구조

[아시아경제 허미담 기자] 고장 난 승강기에 휴대전화 없이 갇혔던 대학생이 경찰에 의해 10시간 만에 구조됐다.

14일 경기 안산상록경찰서에 따르면 전날(13일) 오후 5시42분께 "여동생이 오늘 오전 어머니와 통화한 이후 연락이 안 된다"는 A씨 오빠의 실종신고가 접수됐다.

가족과 떨어져 안산의 한 대학교 기숙사에서 생활하는 A씨는 같은 날 오전 10시43분께 어머니와 마지막 통화를 한 것으로 전해졌다.

실종신고를 받고 수색에 나선 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 A씨의 동선을 파악했다. 경찰은 A씨가 밖에 나갔다가 기숙사로 올라오던 길에 승강기에 갇힌 것으로 보고, 소방에 협조를 구해 기숙사 2층과 3층 사이에 멈춰 있던 승강기에서 A씨를 구조했다.

당시 A씨는 휴대전화를 기숙사 방에 둔 채 편의점에 다녀오다가 기숙사 승강기가 고장 나면서, 오전 11시부터 약 10시간 동안 갇혔던 것으로 파악됐다.

한편 A씨는 발견 당시 건강에는 큰 이상이 없는 것으로 전해졌다. A씨는 구조 후 곧바로 가족에게 인계됐다.

