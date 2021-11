김광수·하주아 광주 남구의원 ‘의정대상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남구의회 김광수 사회건설위원장과 하주아 의원이 12일 남구청 8층 대회의실에서 열린 제21회 (사)남구의정회 정기총회에서 ‘의정대상’을 수상했다.

남구의정회는 전직 남구의회 의원 60여명으로 구성된 단체다. 의정회는 수상자 선정을 위해 대상자들의 회의 출석일수, 조례·규정 제·개정, 구정질문 및 보충질의, 5분 자유발언, 지역 여론평가를 따져봤다.

김광수 의원과 하주아 의원 모두 100% 출석률을 보였다. 조례는 김광수 의원이 11건을 대표 발의 했고 13건을 공동발의 했다. 하주아 의원은 17건 대표 발의, 공동발의 18건이다.

건의문 또는 결의안 발의 현황에서는 김광수 의원과 하주아 의원 모두 17건을 공동 발의 했다. 김광수 의원은 14건의 구정질문과 12건의 보충질문을, 하주아 의원은 20건의 구정질문과 5건의 보충질문 실적을 보였다.

김광수 의원은 ‘백운광장 활성화를 위한 도시재생 뉴딜사업’, ‘남구 종합청사 임대활성화’, ‘남북교류 사업’, ‘청소년 정책’ 등 총 13회에 걸쳐 5분 발언을 했다.

하주아 의원의 5분 발언은 ‘백운광장 고가도로 철거에 따른 교통대란 대비책’, ‘남구청 청렴도’, ‘청소년수련관 공공요금 채권 포기 동의안’ 등 11건이다.

이상은 모두 2018년 7월부터 2021년 10월말까지 제8대 남구의원 재임기간의 실적이다.

김광수 의원은 “선배 의원들로 구성된 의정회에서 지난 의정활동에 대한 평가와 지역 주민들의 여론을 종합해 주신 상이라 더 값지게 생각한다”며 “주민의 삶의 질과 행복한 복지를 위해 멋진 의정활동으로 보답 하겠다”고 말했다.

하주아 의원은 “구의원으로 남구에서 의정활동을 하셨던 전직 의원님들께서 선정해 주신 상이라 어떤 상보다 큰 의미가 있다”며 “얼마 남지 안은 의정활동에 남구민을 대변하고 챙기는 일에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 김광수 의원은 월산, 월산4, 월산5, 주월1, 주월2, 봉선1동을 지역구로 활동하고 있다. 하주아 의원의 지역구는 봉선2, 진월, 효덕, 송암, 대촌동이다.

