중국, 미국과 첫 정상회담 앞두고 대만 문제 개입하지 말라 '경고'

[아시아경제 이선애 기자] 중국이 조 바이든 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가 주석의 첫 화상 정상회담을 앞두고 미국을 향해 대만 문제에 개입하지 말라고 경고했다.

14일 중국중앙(CC)TV에 따르면 친강(秦剛) 주미 중국대사는 전날 샌프란시스코에서 열린 중국평화통일연맹 연례회의 화상 축사에서 "미국은 끊임없이 대만 문제로 농간을 부리고, 대만으로 중국을 제압하려고 하고 있다"고 주장했다.

그러면서 "이것은 반드시 돌로 자신의 발등을 찍게 될 것"이라고 경고했다.

이어 "미국이 '하나의 중국' 원칙과 중국에 대한 약속을 엄격히 지키고 대만 문제를 신중히 처리하며 대만 문제로 양국이 충돌·대항하는 것을 경계하기를 바란다"고 덧붙였다.

친 대사는 대만 집권 민진당에 대해서도 "양안(兩岸·중국과 대만)의 대립을 선동하며 외부 세력과 결탁해 독립을 도발하고 있다"고 비난했다. 또 "이러한 행위는 중화민족의 근본 이익과 대만 동포의 이익을 심각하게 손상하고, 대만해협의 평화와 안정도 해친다"고 주장했다.

앞서 왕이(王毅) 중국 외교 담당 국무위원 겸 외교부장도 13일 토니 블링컨 미 국무부 장관과 통화에서 대만과 관련해 미국에 경고했다.

그는 "대만 독립은 대만해협 평화와 안정의 가장 큰 위협"이라며 "대만 독립 세력에 대한 모든 고무와 지지는 대만해협 평화를 파괴하고 결국 자업자득이 될 것임은 역사와 현실이 증명한다"고 말했다. 이어 "미국 측이 진정으로 대만해협의 평화를 원한다면 어떠한 대만 독립 행위에도 명확하고 단호하게 반대해야 한다"고 촉구했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr