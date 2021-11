안철수 "김동연·심상정과 힘 합칠 여지 있다"

윤석열과는 "양보하면 가능"

[아시아경제 박준이 기자] 안철수 국민의당 대선 후보가 김동연 새로운물결 창당준비위원장, 심상정 정의당 대선후보와 "힘을 합칠 여지는 어쨌든 있는 것"이라며 단일화 및 정책 공조의 가능성을 제시했다.

안 후보는 14일 MBN '시사스페셜'에 출연해 이들과 "기회가 되면 이야기를 서로 하면서 공통적인 정책이 있다면 정책 공조는 할 수 있는 것"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "지금 당장 제안이 오거나 이야기가 오고 가는 단계는 아니다"라며 "다만 아마도 다른 분들도 기득권 양당이 서로 권력 교대하는 것, 사실상 '적폐 교대'에 대해 문제 의식을 굉장히 가지고 있는 것 아니겠나"라고 했다.

그러면서 "기회가 되면 이야기를 서로 하면서 공통적인 정책이 있다면 정책 공조는 할 수 있는 것"이라고 덧붙였다.

안 후보는 현재 제1야당인 윤석열 국민의힘 대선후보 측에서 단일화를 요구할 경우 본인 중심의 단일화에만 응하겠다는 입장이다. 그는 이날도 "국민의힘이 양보를 하면 압도적으로 정권교체가 가능할 것"이라고 답했다.

또 이번 대선에서의 완주 의지를 강조했다. 그는 "저는 완주할 생각"이라며 "이번이 마지막 기회라 생각하고 국가 운명을 바꾸기 위해 최선을 다할 생각"이라고 밝혔다.

안 후보는 "정권교체를 하러 나왔다"며 "지금은 법률가가 대통령이 되는 시대가 아니라 과학기술 대통령, 제2의 한강의 기적을 이룰 대통령이 꼭 필요한 시기여서 제가 대통령이 돼서 더 좋은 대한민국을 만들 생각이다"라고 설명했다.

