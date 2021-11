[부고] 배재현(특허청 과장, 특허법원 기술심리관 파견) 씨 모친상

▲이복순씨 별세, 배재현(특허청 과장, 특허법원 기술심리관 파견)·윤주(부산일보 편집부 과장)씨 모친상, 김숙현(원광대 융합교양대학 교수)씨 시모상, 김창호(LX MMA 상무)·이도승(PSMC 경영관리팀 부장)씨 장모상=13일 부산 부산진구 자유평화로31 부산 시민장례식장, 발인 15일 오전 6시, 장지 영락공원 (051) 636-4444

