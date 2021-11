동대문구·양천구 겨울철 종합대책 추진

[서울시 자치구 뉴스]동대문구, 15일부터 3월 15일까지 21/22 겨울철 종합대책 추진…코로나19 관리, 제설 및 한파 대책 집중 각종 공사장 및 전통시장 등 시설 안전사고·화재 예방 위해 총력, 김장철 청소 및 거리가게 점검

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 겨울철 발생하는 화재, 폭설 등 각종 재해에 대응하고 안전사고를 예방하는 것은 물론 주민생활과 직결되는 불편사항을 해소하기 위해 21/22 겨울철 종합대책을 15일부터 내년 3월15일까지 추진한다.

이번 대책은 ▲보건 및 위생 관리 ▲제설 및 교통대책 ▲한파 대책 ▲화재예방 및 안전사고 ▲구민생활 불편해소 등 5개 분야 19개 단위사업으로 추진된다.

우선 구민 보건을 위해 코로나19 확진자 발생에 따른 개별역학조사 및 접촉자 통보, 검사 안내를 신속하게 수행하고 확진자의 신속한 격리입원치료를 위해 이송 체계를 유지한다. 겨울철 유행 감염병 및 해외유입 감염병 예방을 위한 캠페인과 홍보도 강화한다.

강설 시 신속한 제설로 구민의 불편을 최소화 한다. 특히 서울시 비상단계 기준을 탈피하여 동대문구 기상상황에 맞춘 탄력적인 비상단계 발령으로 선제적 대응 역량을 강화한다. 올해부터는 정릉천복개주차장 등 5개소 공터 및 도로상에 25톤 크레인 트럭, 25톤 카고트럭+굴삭기를 배치, 제설작업 시 제설제 보충을 위한 비효율적인 제설차량 이동동선을 줄여 신속하고 연속적인 제설작업을 실시한다.

또 사용이 편한 소용량 제설제(3kg)를 제작 및 배부, 주민들의 자발적인 제설참여를 유도하고 급경사지 도로 등에 야자매트 설치하여 낙상사고를 예방한다.

한파 발령 시 거리노숙인 순찰활동을 강화해 동사를 예방하고 신체질환 및 응급 노숙인은 동부시립병원 및 노숙인종합지원센터 연계한다. 또 핫팩, 초코파이, 컵라면, 겨울패딩, 내의 등 물품을 지원한다.

겨울철에 발생하기 쉬운 화재 및 각종 안전사고를 예방하기 위해 소규모 공동주택, 주택공사장, 정비사업 공사장, 제3종시설물, 재난취약시설, 사회복지시설, 전통시장 등의 동절기 안전관리 계획, 제설장비 및 물자확보 여부 등 월동준비 상태를 점검하고 소화장비 비치, 인화성 물질 분리보관 및 관리 상태 등을 파악한다. 중랑천, 정릉천, 성북천 등의 하수시설물 파손으로 인한 배수불량, 도로결빙, 구민생활 불편사항 발생 시 즉시 정비를 한다.

이와 함께 구민 불편 해소를 위해 김장용 배추 쓰레기 등 배출방법을 홍보하고 쓰레기는 적기에 수거한다. 김장용 배추 등을 많이 취급하는 시장주변, 골목길 등에 김장 쓰레기가 쌓이지 않도록 신속하게 수거한다. 붕어빵, 호떡, 어묵 등을 판매하는 거리가게를 집중 단속한다.

유덕열 동대문구청장은 “구민들의 안전하고 따뜻한 겨울을 위해 보건 위생 관리, 제설 및 한파 대비, 화재 및 안전사고 예방 등 겨울철 종합대책을 철저하게 추진하겠다”고 밝혔다.

양천구 관계자들이 11일 오후 양천구 신정3동 제설 창고에서 제설제 보관함에 들어갈 염화칼슘을 운반차량에 옮기고 있다.

양천구는 지역 내 주요간선도로와 고갯길, 보도육교 등 적설 취약지역과 주택지역의 좁은 길, 급경사 지역 등 제설차량이 왕래하기 어려운 지역에 염화칼슘, 모래주머니가 담긴 제설제 보관함 433개를 설치하는 등 사전준비에 만전을 기했다.

구는 오는 11월 15일부터 2022년 3월 15일까지 4개월간 제설대책본부를 운영할 계획이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr