머스크, 연일 테슬라 주식 매각‥'천슬라'는 유지

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 테슬라 주식을 또다시 대량 매각했다. 머스크의 주식 매각에도 테슬라주가는 1000달러대를 지켜냈다.

12일(현지시간) 테슬라의 공시에 따르면 머스크 CEO는 11일 테슬라 주식 63만9737주, 총 6억8700만달러(약 8103억원) 어치를 시장에서 매각했다. 매각 가격대는 주당 1058.03∼1104.15달러였다.

머스크는 지난 8일에도 215만4572주 규모의 스톡옵션을 행사한 뒤 이 중 93만4000주를 약 11억 달러에 팔았고, 9일과 10일에도 총 360만주를 팔았다.

머스크 CEO가 매각한 테슬라 주식 대금은 총 57억 달러(약 6조7000억원)에 이른다.

머스크 CEO는 지난 6일 트위터 팔로워들에게 '테슬라 지분 10%를 팔지 결정해달라'며 설문조사에 나섰고 응답자의 58%가 매각에 찬성했다.

일각에서는 머스크 CEO가 억만장자세에 대한 경종을 올리기 위해 설문조사 이벤트를 벌였다고 파악했지만 스톡옵션 행사시 납부해야 하는 세금을 위해 주식 매각을 할 수밖에 없는 상황이었다는 지적도 제기됐다.

머스크의 트윗 예고대라면 더 많은 주식이 시장에 출회될 가능성도 제기된다.

테슬라 주가는 이날도 2.3% 하락했지만 1000달러 주가를 유지하며 '천슬라'에 머물렀다. 테슬라 주가는 이번 주 들어 13% 이상 빠졌다. 테슬라는 시가총액 1조달러 클럽도 지켜냈다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr