[아시아경제 유병돈 기자] 쿠팡은 올해 3분기 매출이 46억4470만달러(약 5조4784억원)로 지난해 같은 기간보다 48% 증가했다고 12일 공시했다.

쿠팡의 분기 매출은 지난 2분기에 이어 또다시 5조원을 넘으며 역대 최대 매출을 기록했다.

순손실은 3억2397만달러(약3821억원)였다.

쿠팡은 이 기간 동안 국내 코로나19 확산과 규제 강화에 따라 추가 인건비와 운영비에 9500만달러(약 1120억원)를 지출했다고 설명했다.

3분기에 한 번이라도 쿠팡에서 물건을 구입한 활성 고객은 1682만3000여명으로 지난해 같은 기간보다 20% 늘었다.

활성 고객 1인당 구입액(매출)은 276달러(약 32만5000원)로, 지난해 같은 기간보다 23% 증가했다.

