[아시아경제 유병돈 기자] 더불어민주당이 내년 1월 전국민 일상회복 방역지원금 지급을 추진하는 가운데 국회 행정안전위 소위에서 이를 위한 예산 증액이 심사됐으나 합의가 불발됐다.

행안위는 11일 예산·결산기금심사소위는 이날 민주당 의원이 방역지원금 지급 명목으로 증액을 요청한 안건에 대해 심사했으나 여야 합의가 불발돼 논의가 보류됐다.

소위에 올라간 안건은 민주당 서영교 의원의 10조1000억원(1인당 25만원 기준), 같은 당 백혜련 의원의 10조3000억원(20만원 기준) 증액 요청안이다.

민주당 이해식 의원도 1인당 50만원씩 방역지원금을 지급한다는 이유로 25조9000억원 증액안을 제출했으나 이 의원이 회의장을 퇴장하면서 안건이 철회됐다.

행정안전위원회는 오는 15일 전체회의를 열어 예산안 심의를 이어갈 예정이다.

