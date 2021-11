[아시아경제 정동훈 기자] 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 7,000 등락률 +5.32% 거래량 102,944 전일가 131,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 이번에도…CES 혁신상 휩쓴 韓기업들(종합)두 아들과 두산그룹 떠나는 박용만…"삼부자 모두 독립, 그늘에 있는 사람들 더 돌볼 것"(상보)박용만, 두산그룹 떠난다…두 아들도 퇴진 close 의 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 지난해 같은 기간과 비교해 80% 증가한 2595억원을 기록했다.

12일 두산이 공시한 3분기 매출은 3조7893억원이다. 자체 사업과 두산밥캣이 꾸준한 성장세를 보이고 있고 두산중공업의 실적이 큰 폭으로 개선됐다. 두산중공업의 3분기 영업이익은 2431억원으로, 지난해 같은 기간과 비교해 127.62% 늘었다.

부채비율도 지난해 말 기준 290.7%에서 3분기 238.4%로 52.3%포인트 낮아졌다.

