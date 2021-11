[포토]강남구 '전통 장(醬) 나누기' 행사 진행

[서울시 자치구 포토 뉴스]강남구 '장 나누기' 행사 12일 강남구 보건소 옥상정원에서 진행...유동균 마포구청장 ‘2021 대흥이네 김장김치 나눔행사’ 참석...노현송 서울 강서구청장 ‘개화산 물 순환 생태복원사업 준공 기념비 제막식 참석...오승록 노원구청장, 따뜻한 겨울나기 한국불교태고종 총무원 물품 전달식 참석



[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 올 3월에 진행한 ‘전통 장(醬) 아카데미’에서 주민들이 직접 담근 된장·간장·고추장을 수령하는 '장 나누기' 행사를 12일 강남구 보건소 옥상정원에서 진행했다.

올해 4회째를 맞은 ‘전통 장 아카데미’는 면역력 증진을 돕고 우리나라 전통식품의 우수성을 알리기 위해 기획됐다.

유동균 마포구청장이 12일 오전 11시30분 우리마포복지관에서 진행된 ‘2021 대흥이네 김장김치 나눔행사’에 참석했다.

대흥동 한울타리봉사대가 주최, 대흥동 자원봉사캠프와 새마을부녀회 주관으로 열린 이번 행사에서 유동균 마포구청장은 지역 주민들과 함께 직접 김장 속을 버무렸다.

완성된 김치는 기초생활수급자 및 차상위 등 취약계층 150가구에 전달될 예정이다.

서울 강서구(구청장 노현송)는 12일 오전 11시 개화산 약사사 방면 체력단련장에서 '개화산 물 순환 생태복원사업 준공 기념비 제막식'을 가졌다.

이날 행사에는 노현송 강서구청장과 양승춘 물 순환 생태보존위원회 위원장을 비롯해 사업에 참여한 30여 명의 주민들이 참석했다.

제막식 행사는 ▲추진위원장 인사말 ▲경과보고 ▲감사패 증정식 ▲비문 낭독 ▲제막식 등의 순서로 진행됐다. 노현송 강서구청장은 이날 행사에 참석한 주민들로부터 감사패를 전달받았다.

제막된 기념비 앞면에는 사업을 소개하고 성공적인 준공을 기리는 기념사가, 뒷면에는 사업에 참여한 28명의 주민들의 이름이 새겨졌다.

노현송 구청장은 “지역주민들의 적극적인 참여로 개화산이 주민들을 위한 대표적인 휴식공간으로 거듭나게 돼 더욱 뜻깊다”며 “구에서도 주민들이 보다 편리하게 찾고 즐길 수 있는 힐링 명소가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

'개화산 되살리기' 사업은 유출 지하수를 수원이 부족한 개화산으로 끌어들여 산불방지, 생태계류 용수로 활용하고 인공폭포나 생태수로를 만들어 친수공원으로 조성하는 사업이다. 지역주민들의 제안으로 2017년 처음 시작돼 올 하반기에 마무리됐다.

오승록 서울 노원구청장은 12일 오후 1시 구청장실에서 열린 따뜻한 겨울나기 한국불교태고종 총무원 물품 전달식에 참석했다.

이날 전달식은 한국불교태고종에서 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 따듯한 마음을 전하고 싶다며 김장김치, 쌀, 컵라면, 두루마리휴지 등 총 1200만원 상당의 물품을 기부하겠다는 뜻을 밝혀 마련된 자리다.

전달식은 오승록 구청장을 비롯 태고종 총무원장 호명스님 등이 참석한 가운데 성품전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “어려운 시기에 따뜻한 온정을 나눠주어 진심으로 감사드린다”며 “소중한 성품은 어려운 이웃들을 위해 쓰일 수 있도록 하겠다”며 고마움을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr