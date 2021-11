[아시아경제 유병돈 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 1,200 등락률 +2.45% 거래량 252,306 전일가 49,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 현대건설, ‘힐스테이트 평택 더퍼스트’ 12월 분양현대건설, 미래 주거모델 ‘프로젝트 C’ 선보인다3분기 건설주 와르르...걱정말라는 증권가 close 은 11일 16조7308억9446만원 규모 공사 수주를 했다고 12일 공시했다.

계약 상대와 조건, 공급 지역 모두 경영상의 비밀로 올해말까지 밝히지 않는다.

현대건설 측은 발주처와의 경영상 비밀 유지 협의에 따라 추후 재공시를 진행하겠다고 밝혔다.

