[프로필]홍기섭 KT스카이라이프 대외협력총괄 및 HCN 대표 부사장

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,550 전일대비 850 등락률 +2.77% 거래량 979,016 전일가 30,700 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 [프로필]우정민 KT DS 대표 부사장[프로필]서창석 KT 네트워크부문장 부사장KT, 2022년 임원인사…네트워크부문장 서창석 전무→부사장 승진 close 는 12일 임원인사를 통해 홍기섭 KT스카이라이프 대외협력총괄 및 HCN 대표를 부사장으로 승진시켰다고 밝혔다.

홍 부사장은 KT 스카이라이프 스카이라이프 053210 | 코스피 증권정보 현재가 9,720 전일대비 50 등락률 -0.51% 거래량 195,354 전일가 9,770 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 희비 엇갈리는 IPTV와 케이블TV… 가입자 격차 633만명으로 확대KT스카이라이프, 3Q 영업익 120억…전년比 12%↓“HCN 인수 따른 일회성 비용” KT스카이라이프, 3분기 영업이익 84억… 전년比 29.8%↓ close 대외협력총괄과 HCN 대표를 겸임하며 차별화된 고객서비스 제공을 이끌었다는 평가를 받았다.

▲약력

△1960년생 △한양대 경제학 △KBS 보도본부장(2017~2019) △KBS 미래사업본부장(2016)

