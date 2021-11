[포토] 윤석열, '외교 행보 첫 한마디는?'

[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 12일 서울 중구 프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽(SFCC) 초청 기자간담회에 참석하고 있다. 이 자리에서 윤 후보는 문재인 정부의 대북정책에 대해 “북한 위협을 방치했다”며 직격탄을 날렸다. 또한 “대한민국 대통령의 책무를 맡게 된다면 주종관계로 전락한 남북관계를 정상화시키겠다”고 밝혔다.

