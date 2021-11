금감원, 카카오뱅크 자금세탁 관리 개선 통보

[아시아경제 성기호 기자] 금융감독원이 카카오뱅크의 의심 거래 보고가 미흡하다고 판단해 개선을 요구했다.

12일 금융권에 따르면 금감원은 최근 카카오뱅크에 의심스러운 거래 보고업무 운영 미흡, 신상품에 대한 자금세탁위험 평가업무 불합리, 고객확인업무 운영 불합리 등 3건의 개선사항을 통보한 것으로 알려졌다.

카카오뱅크는 부서별로 이상 거래를 모니터링하기 위해 이상 금융거래탐지시스템(FDS)을 운영하고 있으며 국내 송금 기준으로만 해외송금을 모니터링했다. 분할송금 의심 거래에 대해서도 거래 경보가 미흡한 것으로 나타났다.

해외 체재비 명목으로 과도하게 해외 송금한 고객에 대해 송금 관련 증빙서류를 확인하지 않고 의심스러운 거래 보고에서 제외한 사례도 지적됐다.

신상품의 의심스러운 거래 추출기준 검토가 필수적으로 이뤄지지 않아 신상품에 대한 의심 거래 모니터링이 소홀해질 우려도 제기됐다.

고객확인업무에도 영문명 및 상세주소 등 정보 수정이 필요하다고 판단되는 고객의 경우 수정해야 하는 규정도 명확히 지키라는 지적을 받았다.

