롯데온, ‘맥 바이 엘 컬렉션’ 선 출시…“색조 화장품 11종 판매”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 21일까지 맥과 블랙핑크 리사가 협업한 ‘맥 바이 엘 컬렉션’을 유통사 최초로 선보인다고 12일 밝혔다.

이번에 선보이는 상품은 아이섀도우, 립, 아이라이너 등 11종의 색조 화장품이다. 이번 선 출시를 기념해 맥 화장품 3만원 이상 구매 시 10% 할인 쿠폰을 제공하며, 구매 금액에 따라 엘포인트 최대 1만점을 적립해준다. 맥 화장품 13만원 이상 구매 시 4만원 상당의 맥 클렌저 오프 오일을 증정한다.

맥 바이 엘 컬렉션과 맥의 인기 제품을 모아 12일 라이브 방송을 진행한다. 맥 바이 엘 컬렉션의 아이섀도우, 립 제품 구매 시 섀도우 브러쉬와 파우치 등을 사은품으로 증정하며, 맥의 인기 제품을 최대 30% 할인 판매한다.

롯데온 관계자는 “블랙핑크 리사와 함께 콜라보한 상품인 만큼 전 세계적인 인기를 끄는 제품이 될 것으로 예상하고, 선물 수요가 높아지는 연말을 맞아 이번 컬렉션을 유통사 최초로 선보이게 됐다”며 “연말 선물을 고민하고 있는 분이라면 이번 선 출시 혜택을 활용해 특별한 선물 해보시는 것을 추천한다”고 말했다.

·

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr