롯데百, '유닛 캐시미어 위크' 진행…20% 할인권 증정

카카오톡 플러스 친구 등록 고객 대상

온·오프 사용 가능 캐시미어 20% 할인권 증정

오프라인 20만원 이상 구매시 '캐시미어·앙고라 머플러' 등 사은품 증정

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 갑자기 추워진 날씨로 니트웨어에 대한 관심이 높아지면서 자체 브랜드(PB) '유닛(UNIT)'이 오는 21일까지 '유닛 캐시미어 위크'를 진행한다고 12일 밝혔다.

'유닛' 카카오톡 플러스 채널에 친구를 맺는 고객들을 대상으로 올해 출시한 캐시미어 100% 니트 20% 할인 쿠폰을 제공한다(LFG4 품번 한정).

캐시미어 소재에 대한 수요는 10월부터 11월 사이가 1년 중 70% 가량 차지할 정도로 높다. 올해는 10월 중순부터 일교차가 커지고 11월 들어 기온이 급격히 낮아지며 수요가 더욱 몰렸다.

롯데백화점은 해당 기간 오프라인 '유닛' 매장에서 20만원 이상 구매 고객 대상 선착순 한정으로 '캐시미어 머플러', '앙고라 머플러' 등 캐시미어 니트웨어와 잘 어울리는 머플러를 랜덤으로 증정한다. 롯데백화점은 이번 행사에 대해 "고품질 캐시미어 니트웨어를 합리적인 가격으로 제안하는 니트 전문 PB '유닛'을 보다 많은 고객들에게 알리고자 기획됐다"고 말했다.

이번에 '유닛' 카카오톡 플러스 친구를 맺은 고객에게는 온·오프라인 캐시미어 니트 20% 할인 쿠폰 외에도 매월 다양한 '유닛'의 소식과 할인 쿠폰, 신상품에 대한 정보를 보다 빠르게 제공할 계획이다. '유닛' SNS 및 온라인몰과 연계된 각종 이벤트와 기획전, 점포별 라이브방송 등 소식도 전할 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr