광주 찾은 윤석열 "전두환 옹호발언, 상처 받은 모든 시민께 사죄"

시민·단체 강력한 저항에 추모탑 못 간 채 참배



尹 "순간 사과로 끝나지 않고, 계속 유지할 것"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 10일 광주를 찾아 '전두환 옹호' 발언에 대해 "상처 받은 모든 분들께 사과를 드린다"고 사죄했다.

윤 후보는 이날 오후 4시20분쯤 국립5·18민주묘지를 찾아 "이 순간 사과드리는 것으로 끝나는 게 아니라 상처 받은 국민들, 특히 광주 시민 여러분께 이 마음을 계속 가지겠다"고 밝혔다.

이어 "그 발언으로 다른 분에게 상처를 줬으면 거기에 대해 질책을 받고 책임을 져야 하는 것"이라며 "후회라는 게 의미는 없다"고 강조했다.

또 "제가 우리 5월 영령께 분향도 하고 참배도 했음 더 좋았을텐데 (이곳에 못 들어가게 하는) 저분들의 마음은 십분 이해한다"면서 "그래도 많은 분들이 협조해주셔서 이 정도라도 사과드리고 참배할 수 있던 것을 다행이라고 생각한다"고 말했다.

더불어 "5·18에 정신이라는 것은 자유민주주의 정신이고 또 우리 헌법가치를 지킨 정신이다"며 "당연히 5·18민주화운동은 헌법 전문에 반드시 올라가야 된다"고 주장했다.

그러면서 "기본적으로 5·18 정신은 자유민주주의 정신이기 때문에 본질을 왜곡하는 것은 비난 받아야 마땅하고 허용돼서는 안 된다"면서 "자유민주주의 정신에 입각해 어느 정도 역사에 대한 어떤 평가는 할 수는 있지만 그 본질을 허위사실과 날조로써 왜곡하는 것은 안된다"고 설명했다.

이어 "40여년 전 오월의 광주시민들이 대한민국의 민주주의를 위해 피와 눈물로 희생하신 것을 똑똑히 기억하고 있다"며 "대통령이 되면 슬프고 쓰라린 역사를 넘어, 꿈과 희망이 넘치는 역동적인 광주와 호남을 만들겠다"고 약속했다.

광주를 찾은 것이 정치적인 목적이 있는 게 아니냐는 질문에는 "저는 쇼는 하지 않는다"라고 짧고 굵게 답했다.

윤 후보는 "여러분께서 염원하는 국민 통합을 반드시 이뤄내고, 여러분께서 쟁취하신 민주주의를 계승 발전시키겠다"고 덧붙였다.

한편 윤 후보는 5·18국립묘지 입구인 '민주의 문'을 지났지만 오월단체와 시민들의 강력한 저항에 부딪쳐 추모탑까지 향하지 못한 채 중간에서 묵념을 하고 오월 영령의 넋을 기렸다.

전두환 비석이 있는 구묘역에는 방문하지 않고 일정을 마무리 했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr