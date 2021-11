[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수소방서에 소방의 날을 맞아 한 학생이 소방대원들에게 응원의 마음을 전달하고자 감사의 편지를 전달해 주위를 훈훈하게 하고 있다.

여수소방서에 따르면 10일 “화재 속에서도 망설임 없이 들어가는게 무섭고 두려울텐데 지켜줘서 감사하다”면서 “소방관 일을 하면서 지치고 힘들겠지만 용기를 잃지 말았으면 좋겠다”는 등 응원의 내용과 정성이 가득담기 그림이 담겨있는 편지가 전해졌다.

여수소방서 관계자는 “편지에 학생의 진심이 글자 하나하나에 다 녹여 있다”면서 “응원에 힘입어 현장에서 최선을 다해 활동하겠다”고 말했다.

