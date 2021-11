THQ, 3분기 연속 흑자…"가파른 성장 이어갈 것"

[아시아경제 유현석 기자] THQ THQ 192410 | 코스닥 증권정보 현재가 2,990 전일대비 95 등락률 -3.08% 거래량 85,033 전일가 3,085 2021.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 THQ, 中하이난면세점에 MZ세대 패션브랜드 시즌 신상품 선적 개시THQ, 中 하이요우면세점 입점 브랜드 확장…"성수기 대비"THQ, 카카오프렌즈와 하이난면세점 공급계약…"브랜드 포트폴리오 확대" close (더에이치큐, 구 감마누)는 3분기 매출이 전년 동기 대비 100.5% 증가한 70억2000원을 달성했다고 10일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 11억1000만원을 시현하며 3분기 연속 흑자를 기록했다.

3분기 누적 기준 매출은 전년 동기 대비 107.1% 증가한 204억5000만원을 달성했다. 같은 기간 영업이익은 39억4000만원을 시현했다.

실적 성장은 국내 면세 매출(IP사업) 실적 회복과 더불어 안테나 사업부 성장에 힘입은 것으로 풀이된다. 특히, IP(인바운드 플랫폼)사업 매출이 2분기부터 월 평균 1300억원 이상의 구매실적을 달성하면서 코로나19 이전 70~80% 수준으로 빠르게 회복되고 있다. 이를 기반으로 송객수수료도 안정된 수준을 유지하며 매출 성장을 견인하고 있다.

안테나 사업부는 미국 최대 통신사인 AT&T 향 outdoor small cell(외부소형망) 5G 안테나 판매가 지속적으로 증가하고 있다. 9월말 기준 40억원 규모 수출 실적을 달성했다. 또 일본향 5G 안테나 매출도 발생하고 있다. 향후 캐나다, 유럽 등 해외 신규 고객 발굴 및 글로벌 시장 확대를 위해 인증 시험 및 입찰에 참여할 예정이다.

최근 국내에서 5G 수도권 및 광역시 투자 이후 2022년 읍, 면, 동 등 외곽지역을 포함한 전국망 설치를 위한 투자를 계획하고 있는 만큼 4분기부터 THQ의 5G 안테나 수요가 더욱 증가할 것으로 기대된다.

회사 관계자는 “기존 안테나 사업 및 IP사업의 균형잡힌 성장에 힘입어 3분기 연속 가파른 성장세를 이어가고 있다”며 “올해 신규 성장동력으로 확충한 중국 하이난 면세 사업도 순조롭게 진행되고 있는 상황이고, 오는 11일 중국 최대 쇼핑기간인 ‘광군제’도 앞두고 있어 공격적인 마케팅 활동 등을 통해 가시적인 성과를 달성할 수 있을 것”이라고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr