설명회는 비대면 소규모 그룹 미팅 방식으로 진행될 예정이다.

