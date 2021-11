에스피지, 사상 최대 분기 실적…고부가가치 제품군 성장

[아시아경제 박형수 기자] 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 10,050 전일대비 300 등락률 +3.08% 거래량 251,089 전일가 9,750 2021.11.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 에스피지, 인도 마힌드라와 고효율 BLDC 모터 협력 양해각서[클릭 e종목]"에스피지, 확실한 방향성"에스피지, 2Q 연결 매출 1000억…영업익 43%↑ close 가 창사 이래 분기 사상 최대 실적을 달성했다.

에스피지는 올해 3분기 연결 기준으로 매출액 1091억원, 영업이익 75억원으로 전분기 대비 각각 8.9%, 44.6% 증가했다고 10일 밝혔다. 전년 동기 대비로는 각각 13%, 6.5% 늘었다. 법인세 비용 차감전 계속사업이익과 분기 순이익은 전분기 대비 각각 115.1%, 204.2% 증가했다.

에스피지 관계자는 "주력제품은 크게 산업용 기어드 모터와 가전용 팬모터로 나눌 수 있다"며 "국내 생산 산업용 표준 기어드 모터 매출이 증가하면서 영업이익이 늘었다"고 설명했다.

그는 "올 3분기 연결기준 영업이익 71억원 가운데 약 14억원 이상이 당시 종속회사였던 스마트카라 영업이익이 포함됐던 실적"이라며 "올해부터 스마트카라가 연결기업에서 제외돼 실제 3분기 에스피지만의 순수 영업이익 증가율은 전년 동기 대비 30% 이상"이라고 설명했다.

이어 "현재 정책적으로 매출 구성 가운데 부가가치가 높은 표준 기어드 모터 매출 점유율을 높이기 위해 지속해서 노력하고 있다"며 "상대적으로 부가가치가 낮은 가전용 팬모터도 기존 매출규모는 유지하면서 공격적인 가격 인상을 추진할 예정"이라고 설명했다.

그는 "신규로 FFU, EFU와 같은 클린룸에 적용하는 팬모터 모듈(제어기 포함)의 본격적 매출을 앞두고 있다"며 "팬모터군에서도 향후 영업마진 개선효과가 크게 이뤄질 것"으로 내다봤다.

에스피지는 신성장 동력제품인 소형급 정밀감속기(SH)의 신규 매출이 일부 발생하기 시작했으며 국내외에서 중대형급 정밀 감속기(SR) 제품의 안정적인 매출 증가도 기대했다. 성장 기조와 이익률 개선 효과는 앞으로 이어질 것으로 전망했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr