[아시아경제 장효원 기자] 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,575 전일대비 225 등락률 +6.72% 거래량 6,565,155 전일가 3,350 2021.11.10 11:50 장중(20분지연) 관련기사 스튜디오산타클로스, 주식 담보 제공 계약 해제[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일스튜디오산타클로스 배급, 영화 ‘강릉’ 개봉일 앞당겨 close 가 단독 배급하는 영화 ‘강릉’이 예매율 1위를 기록했다는 소식에 강세다.

10일 오전 11시37분 현재 스튜디오산타클로스는 전일 대비 5.67% 상승한 3540원에 거래되고 있다.

유오성과 장혁이 주연을 맡은 영화 '강릉(윤영빈 감독)'이 영화진흥위원회 통합전산망 이날 오전 7시 기준, 한국 영화 예매율 1위에 올랐다.

'강릉'은 강릉 최대의 리조트 건설을 둘러싼 서로 다른 조직의 야망과 음모, 그리고 배신을 그린 범죄 액션 영화다. 유오성과 장혁을 필두로 묵직한 연기를 선사하는 조연 배우들이 다수 출연한다.

11월 1일부터 위드 코로나에 접어들며 극장가가 활력을 되찾은 가운데, 마블 스튜디오의 신작 '이터널스'와 함께 쌍끌이 흥행에 나설 것이라는 전망이 이어지며 '강릉'에 대한 기대가 오르고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr