한미반도체, 중국에 ‘마이크로 쏘’ 쇼룸 오픈

[아시아경제 이준형 기자] 반도체 장비사 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 31,600 전일대비 750 등락률 -2.32% 거래량 149,568 전일가 32,350 2021.11.10 11:49 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체 ‘마이크로 쏘 전용 A/S팀’ 신설[클릭 e종목] "3Q 기대치 부합한 한미반도체, 새 장비로 중장기 성장 노려"한미반도체, 3분기 매출 916억원…영업익 309억원 close 는 중국 쑤저우에 ‘한미차이나 마이크로 쏘(micro SAW) 쇼룸’을 오픈했다고 10일 밝혔다. 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 31,600 전일대비 750 등락률 -2.32% 거래량 149,568 전일가 32,350 2021.11.10 11:49 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체 ‘마이크로 쏘 전용 A/S팀’ 신설[클릭 e종목] "3Q 기대치 부합한 한미반도체, 새 장비로 중장기 성장 노려"한미반도체, 3분기 매출 916억원…영업익 309억원 close 의 마이크로 쏘는 반도체 패키지를 절단하는 장비다.

한미차이나 마이크로 쏘 쇼룸은 중국 쑤저우 공업단지에 마련됐다. 쑤저우에는 장전과기(JCET), 화천과기(Huatian Technology), 통부미전(Nantong Fujitsu) 등 중국 3대 반도체 후공정 외주사(OSAT)를 비롯해 ASE 등 대만 주요 반도체사가 있다. 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 31,600 전일대비 750 등락률 -2.32% 거래량 149,568 전일가 32,350 2021.11.10 11:49 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체 ‘마이크로 쏘 전용 A/S팀’ 신설[클릭 e종목] "3Q 기대치 부합한 한미반도체, 새 장비로 중장기 성장 노려"한미반도체, 3분기 매출 916억원…영업익 309억원 close 는 쇼룸에서 올 6월 국산화에 성공한 반도체 장비 ‘MS&VP’를 선보인다.

곽동신 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 31,600 전일대비 750 등락률 -2.32% 거래량 149,568 전일가 32,350 2021.11.10 11:49 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체 ‘마이크로 쏘 전용 A/S팀’ 신설[클릭 e종목] "3Q 기대치 부합한 한미반도체, 새 장비로 중장기 성장 노려"한미반도체, 3분기 매출 916억원…영업익 309억원 close 대표는 “중국에서도 안정적인 반도체 공급의 중요성이 계속 커지고 있다"면서 "특히 쑤저우 지역은 다국적 반도체 기업이 밀집한 중국 반도체 산업의 핵심 전략기지"라고 말했다. 곽 대표는 "한미차이나의 현지 전문가들이 쇼룸을 활용해 장비 시연회 등 적극적인 영업과 홍보 활동을 펼칠 계획”이라고 덧붙였다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr