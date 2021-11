쎄보모빌리티, 영광군 사회복지협의회에 전기차 28대 전달

CEVO-C SE 28대, 장애인 보호센터·어린이집 활용 예정

[아시아경제 김희윤 기자] 캠시스의 전기차 사업부문 자회사 쎄보모빌리티(대표이사 박영태)는 사회공헌 활동의 일환으로 초소형 전기차 CEVO(쎄보)-C SE 28대를 영광군 사회복지협의회에 전달했다고 10일 밝혔다.

이번에 전달된 초소형 전기차는 군내 청소년 상담 복지센터, 장애인 보호센터, 어린이집 등 협의회 산하 28개 기관에서 맞춤형 복지차량으로 활용될 예정이다.

특히 대중교통 시스템이 취약한 지역적 특성, 신체적 어려움 등으로 복지시설 이용에 제약이 큰 군민들에게 많은 도움이 될 것으로 기대된다. 쎄보모빌리티와 협의회는 논의를 통해 차량에 홍보물 랩핑을 진행, 복지서비스 및 CEVO-C SE에 대한 홍보 활동도 함께 할 계획이다.

백종우 쎄보모빌리티 영업담당 이사는 “기업의 사회적 책임에 대한 임직원들의 강한 공감대를 통해 이번 차량 전달식을 진행할 수 있었다”며 “쎄보모빌리티 영광 공장에서 출고된 우리의 차량이 지역사회 이웃들에게 실질적 도움이 되기를 바라고 앞으로도 사회적 관심이 필요한 곳에 지원을 이어갈 예정”이라고 말했다.

임두섭 협의회 회장은 “초소형 전기차는 작고 기동성이 좋아 상시적인 이동과 수송 업무가 많은 복지지원 활동에 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

쎄보모빌리티는 이번 후원을 포함해 지난해 초부터 다양한 복지기관에 차량을 기탁하는 등 나눔 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

