비트나인이 상장 첫날 약세를 보이고 있다.

10일 오전 9시15분 기준 비트나인은 시초가 대비 2450원(16.07%) 내린 1만2800원에 거래됐다. 시초가는 공모가(1만1000원) 대비 약 39% 높은 1만5250원에 형성됐다.

비트나인은 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스를 혼용한 하이브리드 데이터베이스 관리시스템(DBMS)을 개발한 회사다. 수요예측에서 1662대 1의 경쟁률을 기록했고 이어 지난 1~2일 진행된 일반 공모 청약에서는 590대 1의 경쟁률을 기록했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr