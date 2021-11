초록뱀미디어, 1100억 자금조달…"NFT·메타버스 신사업, IP콘텐츠 투자"

[아시아경제 유현석 기자] 초록뱀미디어 초록뱀미디어 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 3,240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,150 2021.11.10 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 너도나도 ‘NFT’…확인 필요한 리스크“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정초록뱀미디어, 김영미 사외이사 신규 선임 close 가 1100억 원에 달하는 대규모 투자자금을 유치하는 데 성공했다. 이번 자금 확보를 기점으로 NFT·메타버스 중심의 신사업을 추진하는 한편 콘텐츠 IP를 확보하기 위한 공격적인 투자 행보를 이어갈 예정이다.

초록뱀미디어는 공시를 통해 총 1100억원에 달하는 자금 조달을 한다고 10일 밝혔다. 제3자 배정 유상증자 방식으로 800억 원, 전환사채 방식으로 300억원이 조달될 예정이다. 자금 조달에 참여하는 주요 기업들은 유상증자 형태로 투자를 단행할 예정으로 ▲최대 주주인 초록뱀컴퍼니 초록뱀컴퍼니 052300 | 코스닥 증권정보 현재가 1,730 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,725 2021.11.10 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 임상 3상승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다!“맥스트” 보다 큰거온다! 新메타버스 대장주 탄생! [CB발행 그후]초록뱀컴퍼니, 네이처셀 CB 투자 '잭팟' close (250억원), ▲롯데홈쇼핑(등록 법인명 우리홈쇼핑, 250억원), ▲빗썸코리아(100억원), ▲비덴트(50억원), ▲위메이드 트리(50억원), ▲버킷스튜디오(50억원), ▲YG플러스(50억 원) 총 7개 사에 달한다.

신주발행가액은 주당 2804원으로 2850만 주가량의 보통주가 발행, 증자 후 최대 주주 초록뱀컴퍼니의 지분율은 29.66%에서 29.86%로 증가한다. 롯데홈쇼핑은 지분율 3.98%로 2대 주주 지위에 오르게 된다.

3자 배정 유상증자에 참여한 기업들의 면면을 볼 때 이번 자금 조달은 단순 지분 참여가 아닌 초록뱀미디어와 전략적 파트너십 성격이 강하다. 초록뱀미디어의 IP 역량을 기반으로 NFT, 메타버스, 이커머스 등 신사업 추진이 본격적으로 이뤄질 전망이다.

초록뱀미디어 관계자는 “이번 증자에 최대 주주인 초록뱀컴퍼니도 250억 원 규모로 적극적으로 참여해 지분율을 높였으며 이는 회사의 성장을 자신한다는 것을 의미한다”며 “이번 자금 조달을 기점으로 종합 IP 콘텐츠 기업이 되기 위한 투자를 본격화하는 한편 전략적 파트너십을 기반으로 IP 콘텐츠와 시너지를 낼 수 있는 신사업을 추진해 기존 미디어 회사들이 갖지 못한 신규 수익 구조를 확보할 계획”이라고 말했다.

초록뱀미디어는 20여 년이 넘는 업력을 기반으로 ‘주몽’, ‘올인’, ‘나의 아저씨’, ‘펜트하우스’ 등 대표작을 다수 제작해온 역량을 보유하고 있어 IP를 본격적으로 확보한다면 ‘종합 콘텐츠 기업’으로 한 단계 도약할 수 있을 전망이다. 이번 자금 조달을 통해 유수 기업들과 새로운 패러다임으로 부상 중인 메타버스·NFT사업 등 ‘뉴 미디어’ 관련 사업을 추진하기 위한 다각적 협업 체계를 구축하는 데 성공했다는 것이 회사 측 설명이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr