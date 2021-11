[클릭 e종목]"KT, 무선 중심 전 부문 고른 성장 지속 전망"

대신증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 대신증권은 10일 KT에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만원을 유지했다. 무선을 중심으로 전 분야에서 고른 성장세를 이어갈 것으로 예측된다는 판단에서다.

3분기 매출액은 6조2000억원으로 전년동기대비 4% 성장했고, 영업이익은 3800억원으로 1년 전 보다 31% 증가했다. 별도 매출액은 4조7000억원, 영업이익은 2600억원으로 1년 전 대비 3%, 24% 증가했다. 올해 임금 인상분에 대한 1~3분기 소급액이 반영되면서 2분기 대비 이익이 감소했지만, 전년 대비 이익 개선 기조가 유지됐다. 김회재 대신증권 연구원은 “무선, IPTV, 인터넷, B2B 등 모든 분야에서 성장했고 자회사 이익 기여도는 1200억원으로 코로나19 이전 수준을 웃돌았다”고 말했다.

무선 서비스 매출액은 전년동기대비 4% 늘었고 인터넷과 IPTV는 각각 2%, 3% 성장해 B2C 부문은 호조세를 보였다. B2B 부문은 6% 늘었는데 클라우드 업무와 생활환경이 확산되면서 IDC 수요 증가에 따라 AI?DX, 기업회선 부문은 각각 30%, 3% 증가했다. 무선 ARPU는 3만2500원을 기록했는데, 2019년 1분기부터 3사 중 가장 높은 ARPU를 유지 중이다. 5G 보급률은 39.2%로 지난해 7월 이후 15개월 연속 보급률 1위를 기록 중이다.

자회사 매출은 BC카드가 1년 전 대비 3%가량 성장했고, 콘텐츠 자회사(25%)와 에스테이트는 일회성 매출을 포함해 46% 증가했다. 합산 이익은 1200억원으로 2019년 이전 분기 평균 1000억원 수준을 상회했다. 김회재 연구원은 “K뱅크는 3분기 누적 기준 연간 흑자 달성하는 성과에 예상보다 빠른 이익 개선을 보이고 있고, 2023년 이후 기업공개(IPO)도 순조롭게 진행될 것으로 예측된다”고 말했다.

컨텐츠 분야는 4분기 이후 본격적인 성장세를 보일 것으로 전망된다. KT스튜디오지니에 대한 1800억원의 유상증자 시행으로 컨텐츠 제작이 본격화될 것으로 보인다. 올해 10월 첫 오리지널 드라마 '크라임퍼즐'을 제작해 씨즌, IPTV, SKY TV 등 KT의 채널 통해 방영할 예정이고 연내 '미드나잇 스릴러'를 공개할 방침이다.

디즈니+와 제휴가 시작되면서 컨텐츠 매출뿐만 아니라 5G사용량 증가에 따른 ARPU 상승이 더욱 가속화되면서 5G의 리더쉽이 유지될 것으로 전망된다. 4분기 ARPU는 3만2600원으로 전년동기대비 2% 성장이 기대되고 내년과 2023년엔 4%, 6%대 성장이 기대된다.

김회재 연구원은 “지난해 5월에 제시한 별도 기준 2022년 영업이익 1조원 목표는 조기달성 할 것으로 전망된다”며 “올해 주당배당금(DPS)는 1700원, 배당수익률은 5.5%, 내년 기준 DPS는 2000원, 배당수익률 6.5%를 기록할 것”이라고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr