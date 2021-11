[아시아경제 한진주 기자] 한국거래소 유가증권시장본부는 공시불이행으로 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 232,500 전일대비 1,500 등락률 -0.64% 거래량 292,379 전일가 234,000 2021.11.09 15:30 장마감 관련기사 유류세 인하 D-3…직영·알뜰주유소부터 시행"SK이노베이션 목표주가 41만원‥76%↑"SK온, 中 4공장 건설에 3조원 투자 close 을 불성실공시법인 지정 예고했다고 9일 공시했다.

불성실공시 내용은 지주회사의 자회사 편입(2019.1.14, 2019.4.2, 2021.10.1(2건)) 지연 공시, 종속회사의 유상증자 결정(9.1) 지연 공시 등이다.

