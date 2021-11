전남소방본부 '제59주년 소방의 날' 기념식 개최

마재윤 본부장 "전국 최고 소방 서비스로 도민 생명 지킬 것"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)는 9일 ‘제59주년 소방의 날’을 맞아 전남소방학교 대강당에서 기념식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사는 소방공무원 60여 명이 참석해 방역수칙을 지키는 가운데 국민의례, 유공자 표창, 기념사, 축하메시지 영상 시청, 기념촬영 등 순으로 진행했다.

유공자 표창에서는 정부포상 3명, 장관·청장·도지사 표창 5명이 수상 영예를 안았다.

특히 제59주년 소방의 날을 맞아 소방행정발전에 기여한 공로로 이정현 소방행정과장이 정부로부터 녹조근정훈장을 받았다.

또 정강옥 소방령이 대통령 표창, 최봉석 소방령이 국무총리 표창, 이남궁 소방경이 장관 표창, 류제환 소방위와 고병무 소방장이 소방청장 표창, 이강희?김수빈 대원이 도지사 표창을 받았다.

김영록 전남도지사는 “코로나 대응뿐만 아니라 화재·구조·구급 활동으로 도민의 안전을 책임지고 있는 소방대원과 의용소방대원에게 감사를 전한다”며 말했다.

마재윤 본부장은 “늘 변화하고 혁신하는 자세로 국민을 어떻게 보호할 것인가를 고민해야 한다”며 “앞으로도 전국 최고의 소방서비스로 도민의 생명과 재산을 보호하자”고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr