포스코, '세계에서 가장 경쟁력 있는 철강사' 12년 연속 1위

글로벌 철강전문 분석기관 WSD 8일 발표… 전세계 35개 철강사 대상 23개 항목 평가



기술혁신, 재무건전성, 고부가가치제품, 인적역량 등 8개 항목에서 10점 만점



최대 실적 기록, 친환경 소재 기업 변신, 최정우 회장 리더십 높게 평가



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 포스코가 ‘세계에서 가장 경쟁력 있는 철강사’에 12년 연속 1위로 선정됐다.

세계적인 철강전문 분석기관 WSD는 미국 현지 시간으로 11월 8일 부터 9일 까지 이틀간 마이애미에서 열리는 ‘제36차 글로벌 철강 전략회의에서 글로벌 철강사 경쟁력 평가결과를 발표하며 포스코를 세계 최고 철강회사로 선정했다.

포스코는 고부가가치제품, 가공비용, 기술혁신, 인적역량, 신성장사업, 투자환경, 국가위험요소 등 7개 항목에서 2년 연속 만점을 받은데 이어 올해에는 2018년 최정우 포스코그룹 회장 취임 이래 강조해온 미래성장동력을 위한 선제적 시재확보, 부채비율 감소 활동 등을 통한 재무건전성 항목 또한 만점을 기록하며 8.54점(10점 만점)으로 종합 1위에 올랐다.

1999년 설립된 WSD는 매년 전 세계 주요 35개 철강사들을 대상으로 23개 항목을 평가하고 이를 종합한 경쟁력 순위를 발표해 오고 있다. 이 순위는 글로벌 주요 철강사들의 경영 실적과 향후 발전가능성을 가늠하는 중요한 참고지표가 된다.

WSD는 올해 세계에서 가장 경쟁력 있는 철강사를 선정하며 포스코의 실적 회복, 친환경 소재 기업으로 변신, 세계 철강업계 탄소중립 추진 리더십 등을 높게 평가했다.

포스코는 지난해 코로나19 사태로 인한 글로벌 철강 수요산업 침체로 유례없는 경영위기를 겪었으나 지난 3분기 연결기준 매출 20조 6천억원, 영업이익 3조 1천억원을 기록하며 1968년 창사 이후 최고 실적을 기록했다.

포스코는 올해 친환경 철강 제품 판매 강화, 이차전지소재 및 수소사업 확대 등 친환경 소재 전문 메이커로 사업구조를 전환해 나가고 있다.

철강사업의 경우 지난해 874만톤이던 고부가가치 WTP제품을 올해 930만톤까지 판매 확대하고, 최근 기가스틸 100만톤 생산체제를 구축했으며 ‘이노빌트(INNOVILT)’, ‘이 오토포스(e Autopos)’, ‘그린어블(Greenable)’등 친환경 브랜드를 잇달아 론칭하는 등 친환경 프리미엄 제품 판매기반을 강화했다.

이와 함께 최정우 회장이 지난 10월 철강업계 최초로 수소환원제철 기술을 논의하는 수소환원제철 국제포럼(이하 HyIS포럼)을 성공적으로 주최하는 등 세계 철강업계의 탄소중립 실현을 위한 협력 방안을 주도해 나가고 있는 점에서도 긍정적인 평가를 받았다.

지난 HyIS포럼에는 전 세계 48개국 348개 기업 및 기관에서 총 2,028명의 인원이 온·오프라인으로 참가했다. 포스코 고유의 친환경 수소환원제철 모델인 HyREX(Hydrogen Reduction Steelmaking) 기술을 세계 철강업계에 최초로 선보여 기술적 가치와 경쟁력을 인정 받았으며 전세계 철강업계의 국제적 연대와 협력을 이끌어 냈다는 점에서 큰 호응을 얻은 바 있다.

포스코는 최 회장이 지난 10월 세계철강협회 회장단에 선임되었고, 제 12회 스틸리 어워드 에서도 '기술혁신', '커뮤니케이션 프로그램' 등 2개 부문에서 수상하는 등 세계 최고의 경쟁력을 가진 철강사로 인정받고 있다.

