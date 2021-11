이재명, 매주 버스타고 전국 민생탐방…‘매타버스’ 프로젝트 시작

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 9일 매주 버스를 타고 전국 현장을 탐방하는 ‘매타버스’ 프로젝트를 시작한다고 밝혔다. 본격적인 바닥민심 공략에 나선 것이다.

민주당 선대위는 이날 오후 보도자료를 통해 “이 후보가 국민과 직접 소통하기 위한 전국민생탐방 캠페인에 돌입한다”며 “전국을 순회하며 각 지역 민생현장을 방문하고 해결방안을 함께 모색할 전망”이라고 밝혔다.

이 후보는 오는 12일부터 3일간 진행되는 부산·울산·경남권 순회를 시작으로 앞으로 8주간 매주 3~4일을 버스를 타고 전국 8개 권역을 다닌다. 버스 내부에 생중계가 가능한 스튜디오를 설치해 유튜브 라이브 방송으로 이를 송출하는 등 실시간 소통에도 방점을 찍었다.

민주당은 “이 후보는 미래 정책을 선도할 우수사례 현장을 찾아 새로운 정책개발에도 나설 예정”이라며 “지역현안을 주제로 각종 타운홀 미팅과 간담회, 지역공약발표, 기자회견 등의 일정도 소화한다”고 설명했다.

2030 세대의 표심을 끌어내기 위한 전략도 세웠다. 이 후보는 버스 내부 스튜디오에 MZ세대를 초청해 대화하는 ‘MㅏZㅏ요 토크(마자요 토크)’를 진행하고 차박용 차량으로 젊은 세대와 캠핑을 하는 ‘명심 캠핑’도 계획 중이다. 캠핑차량으로는 광주형 일자리로 생산된 현대차의 캐스퍼를 이용한다.

이밖에도 세대별 참여자와 대화를 나누는 ‘국민반상회’ 프로그램, 현장에서 국민의 의견을 듣고 정책에 반영하는 ‘국민 정책제안 프로그램’ 등을 진행하기로 했다.

민주당 관계자는 “현장에서 진정성 있는 모습으로 국민들 말씀을 경청하고, 지역현안을 직접 챙기는 모습을 통해 국민들께 다가가겠다는 생각”이라며 “특히 2030청년 세대와 소통하고 교감하면서 세대갈등을 해소하고, 청년들의 희망을 되살리기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr