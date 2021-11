싱가포르, 미접종자 코로나19 걸리면 치료비 자비 부담…고강도 압박

[아시아경제 권재희 기자] 코로나19 백신접종 완료율이 85%가 넘는 싱가포르가 백신 접종률을 더 높이기 위해 미접종자에 대해 고강도 압박에 나섰다.

'위드 코로나'로 가기 위해서는 백신 접종률이 높으면 높을수록 더 바람직하다는 판단에서다.

9일 일간 스트레이츠 타임스와 CNA 방송에 따르먄 옹 예 쿵 보건부 장관은 전날 코로나대응 태스크포스 기자회견에서 내달 8일부터는 백신 접종을 거부한 뒤 코로나19에 걸리는 경우, 치료비를 스스로 부담해야 한다고 밝혔다.

옹 장관은 이번 조치에 대해 백신 접종을 여전히 미루는 이들에 대한 '중요한 신호'라고 언급했다.

백신을 한 차례만 맞은 이의 경우, 올해가 끝나는 내달 31일까지는 코로나19에 걸려도 자비로 치료비를 부담하지 않는다고 보건부는 밝혔다.

다만 내년부터는 접종 완료를 하지 않은 상태에서 코로나19에 걸리면 스스로 치료비를 부담해야 한다.

이번 조치는 중환자실에서 치료를 받는 환자 다수가 백신 미접종자로, 이 때문에 싱가포르 보건의료자원의 불균형이 커지고 있기 때문에 나왔다.

정부 코로나 태스크포스는 지난달 23일 기자회견에서 백신을 맞지 않은 노령자들이 지난 한 달간 중환자실 입원 및 사망 사례의 약 3분의 2를 차지하고 있다고 밝힌 바 있다.

싱가포르는 현재 싱가포르 국민과 영주권자, 장기비자 소유자에게는 코로나19 치료비를 전액 부담하고 있다.

다만 해외여행을 하고 온 뒤 14일 이내에 확진된 경우는 제외된다.

이번 조치는 최근 계속되는 백신 접종 독려의 연장선상이다.

공공서비스국(PSD)은 이달 초 백신 접종이 가능함에도 이를 거부한 공무원들에 대한 마지막 수단으로 내년부터 무급 휴가를 가게 할 수도 있다고 '경고'했다.

정부는 앞서 내년 1월1일부터는 백신 접종을 완료한 이들 또는 270일 이내에 코로나19에서 회복한 이들만이 현장으로 돌아가 일할 수 있도록 하겠다고 밝힌 바 있다.

보건 당국은 또 지난달 중순부터는 코로나19 백신을 맞지 않은 이들은 호커 센터나 커피숍 내에서 음식을 먹거나 음료수를 마실 수 없도록 했다.

호커 센터는 다양한 나라의 음식을 한곳에 모아 놓은 일종의 길거리 식당으로, 다인종·다문화 국가인 싱가포르에서는 많은 이들이 찾는 곳이다.

싱가포르에는 100개가 넘은 호커 센터와 1천개 이상의 커피숍이 있다.

쇼핑몰이나 대형 단독매장도 백신 미접종자의 이용을 제한하고 있다.

정부는 이에 대비해 백신 접종을 완료한 이들에게는 상응하는 '보상'을 내놓고 있다.

오는 10일부터는 백신접종을 완료한 가족이라면 5명까지 식당에서 외식할 수 있다고 간킴용 통상산업부 장관이 전날 밝혔다.

지난 9월 중순 강화된 방역 조치에 따라 기존에는 백신을 맞았더라도 식당에서 외식할 수 있는 인원은 2명이 최대였다.

다만 개방돼 있어 출입자 관리가 쉽지 않은 호커 센터나 커피숍은 일단 이 대상에서 제외됐다.

싱가포르는 7일 현재 545만명 인구의 85%가 코로나19 백신 접종을 완료했다. 세계 최고 수준이다.

전날 신규확진자가 2470명이 발생, 누적 확진자가 22만803명으로 늘었다.

8일을 기준으로 28일간 확진자 9만1425명 중 98.7%는 무증상 또는 경증이고, 0.3%가 중환자실 입원 환자다. 치명률은 0.2%다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr