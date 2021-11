김영록 전남지사, 마리안느·마가렛 '국제간호대상' 수상 축하

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전라남도지사가 ‘소록도 천사’ 마리안느와 마가렛이 2021년 국제간호대상을 수상한 것을 축하하며, 숭고한 봉사정신에 대한 감사의 뜻을 전했다.

9일 전남도에 따르면 마리안느와 마가렛은 최근 한센인 환자 간호와 사회 정착 지원 등 공로로 국제간호대상을 수상했다.

국제간호대상은 국제간호협회가 창설 100주년을 기념해 1999년 제정, 간호계의 노벨상으로 불린다.

국제간호협회 산하 플로렌스나이팅게일국제재단에서 주관하며 2년마다 세계 123개 회원국 간호협회가 추천한 후보자 중 간호실무·교육·연구·행정 분야에서 10년 이상 근무한 간호사로 국제적으로 탁월한 업적을 달성한 자를 선정해 수여한다.

2005년, 2009년, 2013년에는 수상자를 배출하지 않는 등 선정기준이 매우 엄격하다.

1999년부터 2019년까지 역대 수상자가 단 7명뿐인 간호사에게는 최고 영예의 상이다. 한국인 수상자는 2016년 별세한 김수지 이화여대 교수가 유일하다.

김 지사는 “40여 년간 소록도 한센인을 위해 헌신하고, 그들에게 큰 희망과 용기를 심어준 두 분의 숭고한 삶과 참된 봉사 정신이 다시 한번 세계 곳곳에 알려져 참으로 기쁘다”며 “‘일생을 간호사로서, 한국 소록도에서 보낸 시간이 정말 기쁘고 보람 있었다’고 밝힌 두 분의 말씀은 영원히 우리 가슴 속에 살아 숨 쉴 것”이라고 말했다.

전남도는 올해 두 분의 국제간호대상 수상을 동력 삼아 국경과 인종을 초월한 인류애와 봉사정신을 실천한 마리안느와 마가렛을 전 세계에 널리 알리기 위해 2022년 노벨평화상 수상에 다시 한번 도전할 예정이다.

(사)마리안느와 마가렛, 범국민 노벨평화상 추천위원회를 통해 2022년 노벨평화상 후보로 올해 말까지 재추천할 방침이다.

