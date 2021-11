[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하 1층 프리미엄 식품관에서 겨울철 추위로부터 몸을 보호하고 심심 안정에 도움을 주는 꽃 차가 눈길을 끌고 있다. 꽃 차는 총 50여 종의 우리나라 꽃을 가공해 선보이고 있으며 꽃마다 효능과 맛이 다르다. 또 차 뿐만이 아닌 청, 초, 잼으로도 다양하게 활용할 수 있어 선물용으로도 안성맞춤이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr