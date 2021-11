이준석 "2030 조롱 보수진영 인사들 몰상식...10명이라도 모아왔나"

"2030 野탈당 러시, 겸허히 인식해야 올바른 정당"

[아시아경제 김서현 기자] 이준석 국민의힘 대표가 대선 후보 선출 전당대회 이후 탈당 행렬이 이어진 2030세대를 겨냥해 각종 발언을 쏟아낸 당내 인사들을 향해 "몰상식하다"고 비판했다.

이 대표는 9일 YTN 라디오 '황보선의 출발 새아침'에서 "2030 탈당러시, 엑소더스가 사실이냐"는 진행자의 질문에 "원래 경선 뒤 실망한 분들이 탈당으로 나타나는 경우가 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 "보수진영의 몰상식한 분들이 '애초부터 역선택한 분들', '2030이 한줌밖에 안되느니'라는 비하적 발언을 했다"며 "그분들은 2030을 10명이라도 모아온 실적이 있느냐 반문하고 싶다"고 지적했다.

그러면서 "2012년 대선은 지역분할구도로 짜 승리를 모색했지만 지금은 그런 구도가 아닌 세대구도로 선거를 치르는 것이 당연히 유리하다"며 "그런데 이런 몰상식한 발언이 나오면 젊은 층이 우리 후보를 향한 투표강도, 의향, 지원강도가 굉장히 낮아질 수 있다"고 유감을 표했다.

이 대표는 "2030탈당은 40명에 불과하다"는 김재원 최고위원의 발언을 지적하기도 했다. 그는 "40명은 가만히 있어도 자연탈당하는 숫자"라고 반박하며 "한쪽으로는 젊은 세대한테 비판받고, 한쪽으로는 언론에게 취재 욕구를 불러일으키는 발언"이라고 꼬집었다. 이어 "김 최고는 자연탈당 수준으로 사태를 덮으려 하는데, 무슨 의도가 있었다고 본다"고 덧붙였다.

그는 탈당 규모와 관련해 "수도권 통계로 1800명 정도 (탈당했다)"고 언급했다. 이에 진행자가 '전국적인 2030 탈당 숫자가 궁금하다'고 묻자 "당 대표가 자해하자는 것도 아니고 그걸 확인해 줄 수야"라며 말을 아꼈다.

이어 "윤 후보가 굉장히 겸손한 자세로 젊은 세대와 소통을 늘려나간다면 좋은 결과가 있을 것"이라며 "하지만 주변 인사들이 자극적인 언사, 조롱하는 발언을 하면 이분들은 투표의지가 약해지거나 무당층으로 갈 가능성이 있다"고 강조했다.

앞서 이 대표는 자신의 페이스북을 통해 2030세대의 탈당 현황을 공개한 바 있다. 그가 8일 공개한 '전당대회 이후 탈당 원서 접수 현황'에 따르면 이날 기준 탈당한 2030세대는 527명으로 전체 탈당자의 84% 수준이다.

그는 "정확한 집계자료고 이 수치를 바탕으로 겸허하게 인식해야 올바른 정당이다. 몇십 년 만에 찾아온 정치변화의 기회에 젊은 세대를 40명 남짓 탈당했다는 식으로 조롱하는 것은 상식 밖의 일"이라며 "조롱으로 발생하는 추가 탈당은 막아 세워야 한다"고 강조했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr