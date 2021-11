한자연, 미래차 기술경쟁력 강화 위해 스웨덴 국영연구소와 맞손

반도체·인공지능(AI)·빅데이터·연료전지·자율주행 등 미래 모빌리티 연구개발 협력

[아시아경제 이기민 기자] 한국자동차연구원이 스웨덴 국영연구소 RISE와 손잡고 미래차용 전력반도체 등 미래차 기술경쟁력 강화를 위한 공동 연구개발(R&D)에 나선다고 9일 밝혔다.

허남용 한자연 원장과 핀 샌드빅 RISE 최고경영자(CEO)는 8일(현지시각) 스톡홀름 시스타에 있는 RISE 연구소에서 차량용 반도체 등 미래차 기술협력 강화를 위한 업무협력 양해각서(MOU)를 체결했다.

RISE는 지속가능한 발전 목표 달성을 위해 세계 최고 수준 기술경쟁력을 확보하고자 스웨덴 정부가 출연연구소 등 연구기관 30여곳을 통합해 설립한 유럽 최대 규모 연구기관이다.

한자연과 RISE는 이번 MOU 체결을 계기로 ▲미래차용 반도체 ▲인공지능(AI)·빅데이터·연료전지·자율주행 등 미래 모빌리티 핵심기술 분야의 공동 R&D를 추진할 계획이다.

허남용 한자연 원장은 "RISE와 고효율 차세대 전력반도체 등 미래차 핵심기술 확보를 위해 협력할 것"이라면서 "기관간 인적·기술·정보 교류를 확대해 국내 미래차 기술경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr