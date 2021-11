SK매직, 美 아마존 입점…글로벌 시장 공략 본격화

비데 시작으로 정수기, 공기청정기, 인덕션 등 다양한 제품 선보일 예정

[아시아경제 김철현 기자] SK매직(대표 윤요섭)은 세계 최대 전자상거래 업체 아마존에 입점, 첫 제품으로 '항균 방수 비데' 2종을 선보인다고 9일 밝혔다.

이를 통해 본격적으로 미국을 비롯한 글로벌 시장 공략에 나선 SK매직은 앞으로 정수기, 공기청정기, 인덕션 등 다양한 제품을 선일 계획이다.

이번에 아마존에 출시한 제품은 '항균 방수 비데' 2종으로 국내 최고 사양의 제품이다. 버튼 방식의 '이지 착탈 구조'로 설계해 누구나 손쉽게 분리해 보이지 않는 부분까지 구석구석 세척할 수 있는 것이 특징이다. 고성능 히터를 탑재해 추운 지역에서도 온수를 끊김없이 사용할 수 있으며 연속 온수, 어린이 맞춤, 절전, 건조 등 다양한 차별화된 기능과 편의성도 갖췄다.

SK매직 관계자는 "SK매직은 국제 무대에서 혁신적인 기술력을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 인정받아 왔다"며 "이번 미국 아마존 진출을 시작으로 K-가전의 우수성을 더욱 알려 글로벌 시장 확대를 위한 발판을 만들어 갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr