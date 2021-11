우리금융, MSCI ESG 평가 AA등급 획득

국내 금융권 최고 수준

[아시아경제 김진호 기자]우리금융그룹이 글로벌 투자정보 제공기관인 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 실시한 ESG(환경·사회적 책임·기업지배구조) 평가에서 종합‘AA등급’을 획득했다.

MSCI는 ESG 평가 분야 국제적 권위 기관으로 매년 전세계 8500여개 상장기업들을 업종별로 구분해 ESG와 관련된 경영 현황을 평가한다. 부여등급은 AAA에서 CCC까지 7단계다.

9일 우리금융에 따르면 이번에 획득한 AA등급은 지난해 대비 2개 등급 상향된 결과다. 국내 금융권 최고 수준이다. 특히 지배구조 이사회 부문에서 업계 최고수준의 점수를 받아 우리금융 지배구조의 우수성을 인정받았다.

우리금융은 지난달 26일 한국기업지배구조원(KCGS)이 발표한 ‘2021년 KCGS ESG 평가 및 등급 공표’에서도 지난해 대비 1개 등급 상향된 종합 A등급을 획득했다. 세부 부문별 ESG 점수도 전년 대비 대폭 상향됐다.

손태승 우리금융 회장은 "ESG 평가등급 상향은 올해 ESG경영 원년을 맞아 전 그룹사 임직원의 적극적인 관심과 협심으로 이뤄낸 결과"라며 "앞으로도 ESG경영 활동을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

