수원시, 상권분석 빅데이터 플랫폼 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 경기도시장상권진흥원의 상권 빅데이터를 활용해 '수원시 상권분석 빅데이터 플랫폼'을 운영한다.

수원시는 9일 경기시장상권진흥원과 서면으로 '수원시 상권 빅데이터 활용을 위한 업무 협약'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약에 따라 경기시장상권진흥원은 보유한 상권정보 빅데이터를 수원시와 공유하고, 수원시는 빅데이터를 활용해 소상공인을 지원할 예정이다.

소상공인과 창업을 준비하는 사람은 사업계획을 수립할 때 수원시 빅데이터 포털에서 제공하는 정보를 자유롭게 활용할 수 있다.

경기시장상권진흥원이 수원시에 제공하는 데이터는 ▲업종별 상가ㆍ업소 정보 및 개폐휴업ㆍ생존율 ▲골목상권, 발달상권, 전통시장상권 현황 ▲지역화폐 거래 건수 및 사용금액 ▲소비특성 ▲주거 인구 및 직장인 수 ▲주요 집객시설, 버스정류장, 지하철역 정보 등이다.

시 관계자는 "코로나19가 장기화되면서 소상공인들이 큰 어려움을 겪고 있는데, 상권분석 빅데이터 플랫폼이 소상공인에게 힘이 될 것"이라며 "시민의 수요를 반영한 맞춤형 상권분석 정보를 제공하겠다"고 전했다.

경기시장상권진흥원은 도내 전통시장ㆍ소상공인을 체계적으로 지원하고, 골목상권 활성화 지원사업을 전담하는 기관이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr