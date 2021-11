[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 오는 10일 예정된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 첫 재판을 연기해달라고 법원에 신청했다.

8일 법원 등에 따르면 대장동 개발 특혜·로비 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 유 전 본부장의 첫 공판을 연기해 달라는 내용의 기일변경신청서를 재판부에 제출했다.

배임 혐의 추가 기소에 따른 재판 준비가 가장 큰 이유로 수사팀 내에서 코로나19 확진자가 나온 것도 영향을 미쳤을 것으로 보인다.

유 전 본부장은 화천대유 대주주 김만배씨 등과 공모해 화천대유에 최소 651억원 이상의 배당·분양이익을 몰아주고 그만큼 공사에 손해를 입힌 혐의를 받고 있다. 또 화천대유에 편의를 봐주는 대가로 김씨 등으로부터 700억 원을 받기로 약속받고 일부 금액을 실제로 받은 혐의도 있다.

