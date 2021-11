황교익 "한국 치킨, 맛없고 비싸...닭 커지지 않는 이상 논쟁 이어갈 것"

수년째 지적 이어져 "한국 치킨은 닭고기 맛 아닌 양념 맛...가격도 비싸"

[아시아경제 김서현 기자] 맛칼럼니스트 황교익씨가 국내산 닭이 커지지 않는 이상 한국 치킨은 맛없고 비싸다는 자신의 주장을 재차 강조하고 나섰다.

황씨는 8일 자신의 페이스북을 통해 "난 한 번 툭 치고 마는 논쟁은 하지 않는다. 닭이 작아서 치킨의 맛이 비고 가격이 비싸다는 사실을 확인했으니 그 닭이 커지는 것을 보고 난 다음에야 논쟁을 멈추겠다"며 이같이 밝혔다.

그는 "수년 전에 닭이 작아서 치킨이 맛없다고 언론에 인터뷰 했을 때 인터넷 온갖 곳에서 '큰 닭을 튀겨봐라. 황교익을 요리를 모른다', '한국인은 영계를 좋아하는 입맛을 갖고 있다. 외국인도 한국 치킨을 맛있다고 한다'는 글이 조금씩 변형돼 도배됐다"며 "내가 던진 메시지의 사실 관계를 확인하지 못하게 메신저 공격을 한 것"이라고 지적했다.

이어 "워낙 광범위하게 전개된 공격이라 나는 방어를 제대로 못 하고 당해야 했다"며 "메신저 공격으로 나를 음식문화판에서 쫓아내면 치킨 논쟁은 사라질 것이라고 판단한 세력이 있었다고 추측한다"고 말했다.

그러면서 "착각들 하지 마라. 그 같은 공격에 내가 음식문화판에서 쫓겨날 정도면 천일염 논쟁 때 이미 내 목숨은 달아났을 것"이라며 "천일염은 정부, 학계, 생산자단체 연맹에 맞서 나 혼자서 8년을 싸웠고 내가 이겼다"고 주장했다.

또 황씨는 "치킨으로 요리되는 닭은 육계다. 육계는 전세계에서 그 품종이 동일하다"며 "전세계에서 한국만 유일하게 1.5kg 소형으로 키운다. 외국은 3kg 내외로 키운다"고 설명했다. 이어 "3kg 내외의 닭이 1.5kg 닭에 비해 맛있고 고기 무게당 싸다는 것은 한국 정부기관인 농촌진흥청이 확인해주고 있다"며 "한국 외 전세계의 나라에서 3kg 내외의 닭으로 치킨을 잘도 튀겨서 먹고 있다"고 강조했다.

그러면서 "떼를 지어 거짓으로 나를 공격했던 익명의 그대들에게 요구한다. 얼굴과 이름을 공개하고 말하라"며 "내 말을 부정할 것이면 먼저 농촌진흥청을 공격하라. 비겁한 것들, 싸움을 하려면 적어도 당당하게 하라"고 덧붙였다.

앞서 황 씨는 지난 3일에도 "한국 치킨은 닭고기 맛이 아니라 양념 맛으로 먹고 가격도 비싸다"며 "우리가 화를 내야 할 대상은 그 작은 닭을 비싸게 파는 구조를 만들어 놓은 사람들"이라고 지적한 바 있다. 그는 '한국 치킨이 맛없고 비싸다'고 수년째 반복해서 말하고 있다"며 "피곤한 일이지만 저는 맛 칼럼니스트이기에 이런 일을 하는 게 직업적 운명"이라고 말했다.

