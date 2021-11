한동훈, ‘표적수사 의혹’에 "전혀 사실 아냐"

[아시아경제 최대열 기자] 검찰이 과거 이재명 더불어민주당 대선 후보를 ‘표적수사’했다는 일각의 주장에 대해 한동훈 법무연수원 부원장은 "전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.

한 부원장은 8일 입장문에서 "서울중앙지검에서 성남 조폭 국제마피아파 이모 씨와 관련해 이 후보에 대한 수사를 진행한 사실은 없었다"면서 이 같이 밝혔다. 그는 "당시 시점에서는 이 후보가 조폭과 연루됐다는 관련자 진술 등 수사 단서가 확인되지 않았다"며 "만약 그때 그런 수사 단서가 있었다면 당연히 성역 없이 엄정하게 수사했을 것"이라고 말했다. "검사가 조폭과 배후를 수사하는 것은 당연한 임무인데 그것이 잘못된 것인 양 왜곡하고 호도하는 것에 동의할 수 없다"고도 했다.

KBS는 2017년 서울중앙지검 강력부가 성남을 연고로 활동하던 이씨를 수사하며 이재명 당시 성남시장의 비위를 진술하라고 압박했다는 의혹을 지난 9월 보도했다. 이후 여권 일각에서는 당시 지검장으로 있던 윤석열 국민의힘 대선후보, 3차장으로 강력부를 지휘하던 한 부원장이 이 후보에 대한 표적 수사를 한 게 아니냐는 의혹을 제기했다.

2019년 징역 7년을 선고받은 이씨는 이후 추가 혐의로 기소돼 재판을 받고 있다. 지난달 보석이 인용돼 현재 불구속 상태다. 그는 이날 TBS 라디오 ‘김어준의 뉴스공장’에 출연해 이 후보 조폭 연루설을 제기한 박철민 씨를 거론하며 "박씨 측이 10억원을 제시하며 이 후보 비위 사실을 제보해달라고 했다"고 주장했다.

한편 시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 이날 윤 후보와 한 부원장 등 전·현직 검사 4명을 직권남용 및 강요 혐의로 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고발했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr