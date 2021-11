한국바스프 이운신 여수공장장, 대통령 표창 수상‘

해외시장 개척, 기업의 환경과 사회적 책임에 적극 동참 인정받아

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 한국바스프㈜ 이운신 전남 여수공장장이 ‘제47회 국가품질경영대회’에서 대통령 표창을 수상했다.

이운신 여수공장장은 여수공장 생산 제품의 부적합율 Zero화와 고객만족을 달성하기 위한 지속적인 품질 혁신 활동을 추진한 공로 및 정밀화학산업의 핵심 원료인 유기화학 염소 유도체 국산화에 성공함으로써 수입대체 효과 창출 및 해외시장 개척에 기여한 점을 인정받았다.

또한, 여수공장 자체 혁신 활동인 ‘We Do++’ 활동을 제안, 분임조 활동을 적극 지원하고 장려하여, 지속적인 품질 혁신 활동을 추진한 공로를 인정받았다.

한국바스프 임윤순 대표이사는 “이번 수상으로 외투기업으로서 지속적인 R&D 투자 및 직접 생산을 통해 국가 경제에 기여한 바가 인정되어 기쁘다”라며, “앞으로도 지속가능성 기반의 품질경영으로 국내 화학산업 경쟁력을 높이기 위한 노력을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

이 밖에도 우수품질조부문 제안사례 부문에서 여수공장 반재윤/강연욱 직원이 고기능성 엔지니어링 플라스틱 원료인 울트라손의 압축공정 개선을 통한 고장시간 감소를 주제로 대통령상 금상을 수상해 한국바스프는 총 2관왕을 달성했다.

